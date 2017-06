RTL GP e il WTCC volano con la TomCam

La famosa TomCam di Tom Coronel avrà un ruolo importante sulla TV olandese per la stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship.

Il pilota olandese, che corre nel WTCC dal 2005, è molto popolare in patria avendo oltre 900.000 followers su Facebook.



L'accordo fra Eurosport Events e Dutch RTL 7 ha portato Coronel ad essere un grande promoter della serie con la sua TomCam ad ogni weekend di gara, con un programma dedicato di 23' su RTL GP: WTCC.



Ora il programma sarà disponibile su RTL 7 ed RTL XL, più sulla piattaforma per telefoni e tablet. La messa in onda è prevista per le 16;30 della settimana successiva ad ogni evento.



"Dal 2007 il WTCC fa parte della famiglia di RTL e siamo lieti di proseguire questa collaborazione - ha dichiarato Marco Zwaneveld, coordinatore di RTL 7 Channel - Abbiamo sposato il motot di Tom, "squadra che vince non si cambia", ed è importante aggiungere diverse novità al programma tutti gli anni. Assieme a Tom abbiamo introdotto il concorso per grid girls, incontri con i fan e tutti i dietro le quinte catturati da Tom con la sua TomCam".



Coronel, che corre per la ROAL Motorsport nel WTCC Trophy, ha aggiunto: "E' importante che il WTCC venga trasmesso dalla TV olandese perché così è sempre presente, in modo da dare ai fan del mio paese di seguire non solo me, ma anche Nicky Catsburg, che attualmente è in testa al campionato".



La TomCam ha sempre avuto un grande successo su RTL GP, a partire dal documentario girato da Coronel nel 2015 quando prese parte alla Dakar, intitolato "Dakar, I Love It, I Hate It". Attraverso questi video di Coronel, anche il WTCC potrà aumentare il proprio seguito.



Il prossimo appuntamento si terrà a Vila Real, in Portogallo, il weekend del 23-25 giugno, sul circuito soprannominato Nürburgring Nordschleife del sud. RTL GP è il canale di motori di RTL 7 in Olanda.