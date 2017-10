Szabó spiega l’assenza Zengő nelle Libere 1 cinesi

Zsolt Dávid Szabó ha spiegato perché la Zengő Motorsport non ha preso parte alle Prove Libere 1 della FIA WTCC Race of China.

Le Honda dell'ungherese e del suo compagno Dániel Nagy non sono scese in pista al Ningbo International Speedpark.



"Abbiamo avuto un problema al motore su entrambe le auto ed è stato necessario cambiare alcune parti - ha spiegato il 21enne - I meccanici sono molto bravi e hanno risolto tutto, ora lo stanno accendendo e vedremo cosa accadrà".



Szabó ha poi aggiunto: "Sarà la prima volta che guiderò una TC1 sul bagnato, sono un po' preoccupato, ma non vedo l'ora. Ecco perché avrei preferito fare le FP1. E' un peccato, ma spero che nelle FP2 resti tutto così in modo da poter imparare e migliorare".