Tante novità per De Souza

Filipe De Souza tornerà a correre nel FIA World Touring Car Championship in Cina questo weekend con diverse cose nuove che lo aspettano.

Il pilota di Macao aveva preso parte al Mondiale per l'ultima volta nel 2014, ma non con una vettura TC1. Nelle Libere 1, in programma alle ore 9;00 locali su Eurosport Player e FIAWTCC.it, salirà per la prima volta sulla LADA Vesta WTCC della RC Motorsport per affrontare il Ningbo International Speedpark e una nuova sfida.



"Sono molto contento di essere qui, ringrazio François Ribeiro per avermene data l'occasione. Tutto è nuovo per me, la squadra, l'auto e la pista, che però è inedita a tutti. Sono entusiasta, ma anche un po' nervoso", ha detto il 41enne, che ha alle spalle 20 gare nel WTCC.



"Non ho avuto modo di provare l'auto, ci salirò sopra solo nelle prime libere di domani. Dovrò parlare a lungo con gli ingegneri per capire il più velocemente possibile come farla funzionare bene. Cercherò di fare del mio meglio".



"Spero di poter tornare a correre nel WTCC anche l'anno prossimo, mi farebbe piacere essere al via di più gare".