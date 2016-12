“Tanti sforzi non premiati nonostante il merito”: James Thompson è il preferito dai giornalisti fra

Concludiamo l'analisi delle fasi migliori del FIA World Touring Car Championship 2016 con i giornalisti di Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Svezia e Regno Unito che hanno votato il pilota più meritevole dell'anno.

Nonostante la concorrenza di nomi come Tom Coronel ed Esteban Guerrieri, alla fine l'ha spuntata James Thompson per quanto fatto vedere al volante della Chevrolet preparata dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Vediamo alcuni commenti della stampa interpellata.



Martin Haven(commentatore di Eurosport): "Ha compiuto grandi sforzi, ma senza ottenere ciò che meritava, specialmente a Marrakech".



Paulo Costa(AutoSport): "Thompson è riuscito a conquistare punti importanti con la sua Chevrolet, a Marrakech avrebbe meritato la vittoria".



Markus Lüttgens(Motorsport-Total.com): "Per me quest'anno il migliore è stato James Thompson".