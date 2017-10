Tarquini: “Farò del mio meglio per aiutare Tiago e la squadra”

Gabriele Tarquini prenderà il posto di Tiago Monteiro alla Honda per le gare del FIA World Touring Car Championship in Cina.

Il Campione 2009 torna quindi sulla Civic WTCC del Castrol Honda World Touring Car Team, mentre il leader del campionato si concentrerà sul recupero.



Il "Cinghiale" aveva corso con Monteiro dal 2013 al 2015, conquistando il Mondiale Costruttori nel 2013.



"Sono molto contento di poter tornare a correre con il Castrol Honda World Touring Car Team in questo weekend, anche se le circostanze non sono state quelle migliori. Tiago è un pilota fantastico che si è meritato di arrivare al top della serie, per cui è un peccato che non possa correre. Farò del mio meglio per aiutare lui e la sua squadra, mettendo a disposizione l'esperienza accumulata con la Civic WTCC nel biennio 2014-2015, puntando sul fatto che si corre su una pista nuova che metterà tutti alla pari".