Tutti pronti ad aiutare De Souza

Felipe De Souza potrà contare sul supporto dei suoi compagni di squadra Yann Ehrlacher e Kevin Gleason nel suo ritorno nel FIA World Touring Car Championship di questo weekend.

Il pilota di Macao non ha mai corso con una TC1 prima d'ora, ma alla RC Motorsport sono pronti a dargli una mano per le gare che si terranno al Ningbo International Speedpark, teatro della WTCC Race of China del 13-15 ottobre.



"Sarà bello incontrare un pilota di un altro paese - ha detto Ehrlacher - Conosco il suo nome perché ha già corso nel WTCC quando però ancora non c'erano le innovazioni aerodinamiche, dei freni e dello sfruttamento delle scie nel traffico, per cui cercherò di consigliarlo".