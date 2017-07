Tutti vicinissimi nel WTCC Trophy

La classifica del WTCC Trophy vede un trio in vetta a parimerito dopo le gare del FIA World Touring Car Championship in Argentina.

Disputati 12 round, Mehdi Bennani(nella foto), Tom Chilton e Rob Huff sono primi a quota 87 punti, a conferma di quanto sia tirato questo Mondiale.



Huff si era recato in Sud America da leader, ma Bennani e Chilton lo hanno raggiunto e il marocchino si ritrova primo per via della classifica avulsa, tenendo conto del maggior numero di secondi posti conquistati.



Il WTCC Trophy è riservato ai piloti indipendenti, con Bennani che è il Campione in carica, mentre prima di lui lo aveva vinto Norbert Michelisz.