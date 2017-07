Un appuntamento “reale” per Björk

In attesa di volare in Argentina per le prossime gare del FIA World Touring Car Championship, Thed Björk farà ancora squadra con il Principe Carl Philip di Svezia nelle gare del GT svedese che si terranno a Falkenberg in questo weekend.

La coppia della Polestar Cyan Racing aveva trionfato in occasione del primo evento tenutosi a Knutstorp nel maggio scorso e il nobile nordico si trova primo in classifica con 43 lunghezze di vantaggio sul duo Ferrari formato da Fredrik Larsson ed Ingvar Mattsson.



"Il WTCC mi ha dato la giusta carica e siamo in una posizione davvero ottima - ha commentato Björk - Il mio compito è aiutare il Principe Carl Philip a lottare per mantenere il primo posto in campionato. Penso che abbiamo tutto in regola per farlo, ma sarà una bagarre molto serrata e dobbiamo mantenere i piedi per terra".



Alexander Murdzevski, responsabile di Polestar-Motorsport, ha aggiunto: "Siamo contenti di tornare a correre in Svezia, Falkenberg è un appuntamento da sempre atteso e che ha regalato bellissime gare in passato. Ci aspetta un weekend entusiasmante con i migliori piloti Volvo di WTCC e GT riuniti assieme".