Un bel recupero per Tarquini

Gabriele Tarquini, Campione 2009 del FIA World Touring Car Championship e vincitore di 22 gare, ha stupito tutti al rientro nella serie come sostituto dell'infortunato Tiago Monteiro.

Dopo un anno di assenza, il "Cinghiale" si è riacclimatato in fretta conquistando la Q3 grazie al miglior tempo della Q2. Purtroppo un errore commesso nel suo giro veloce al volante della Honda Civic ufficiale lo ha relegato in quinta piazza.



"Dopo i primi 10 giri del mattino mi sono finalmente ricordato come si guidava una TC1 - ha spiegato l'abruzzese - Ottenere il miglior tempo in Q2 è stato fantastico, ma purtroppo sono tornato in pista in Q3 per ultimo proprio quando aveva iniziato a piovere più forte. Alla curva 1 ho commesso un errore, dopo ho provato a spingere per recuperare, ma esagerando e dovendomi accontentare del quinto posto. Comunque ho ottenuto un bel risultato e sono in una buona posizione per aiutare il team e Norbi Michelisz, così come farò del mio meglio per dare una mano a Tiago. In generale, è stato bello tornare sulla Civic dopo un paio d'anni".