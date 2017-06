Un miracolo tiene in pista Gleason

I meccanici della RC Motorsport hanno compiuto un vero e proprio miracolo per rimandare Kevin Gleason in pista a Vila Real.

Lo statunitense si era ritirato nel corso della Opening Race della WTCC Race of Portugal per un guasto alla frizione, ma è riuscito a rientrare in azione per la Main Race.



Grazie all'ottimo lavoro della squadra francese, Gleason è potuto tornare in griglia sulla sua LADA Vesta TC1 e tagliare il traguardo 12° assoluto e 7° nel WTCC Trophy.