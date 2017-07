Un nuovo format per Macao

Il FIA World Touring Car Championship tornerà in azione a Macao a fine stagione e per l'occasione ci sarà una novità riguardante il format.

Il Mondiale aveva fatto tappa sullo storico Circuito da Guia dal 2005 al 2014, e sarà nuovamente in scena in Estremo Oriente il weekend del 16-19 novembre.



A differenza di quanto solitamente accade, le due gare si terranno in giorni separati, con la Opening Race in programma sabato 18 dalle ore 14;10 locali, mentre la Main Race si terrà domenica il giorno successivo alle 10;40.



In questo modo si potranno avere vantaggi riguardo la programmazione TV, in particolar modo per la Opening Race, dato che Eurosport manderà in onda anche FIA Formula 3 World Cup e FIA GT World Cup.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha detto: "Macao è uno dei grandi appuntamenti della stagione e sono molto grato all'organizzazione del Macau Grand Prix per aver reso possibile lo svolgimento della Opening Race sabato pomeriggio. Questo garantirà un seguito maggiore in Asia, Europe e Medio Oriente per gli spettatori TV. L'evento potrebbe essere decisivo per i Mondiali Piloti e Costruttori, ogni punto conterà qualcosa e sappiamo quanto la pista sia impegnativa per tutti".



Il Circuito da Guia è caratterizzato da curve cieche e strettissime, intervallate da ampi rettilinei sui saliscendi della città orientale. Queste cose lo rendono uno dei tracciati più belli del pianeta e dopo un paio di anni di assenza la massima serie turismo torna a far parte del programma della Guia Race. Stavolta l'appuntamento non sarà quello conclusivo dell'anno, come accaduto in passato, ma il penultimo. Il Campione 2012 Rob Huff detiene il record di vittorie sulla pista (8).