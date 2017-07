Un premio speciale firmato Tom Coronel

I fan di Tom Coronel e del FIA World Touring Car Championship potranno correre virtualmente con la sua Chevrolet RML Cruze TC1 sul Circuit Zandvoort.

L'olandese ha presentato la Tom Coronel Competition in collaborazione con RaceRoom Racing Experience, e dal 12 luglio ci si potrà iscrivere gratuitamentecliccando qui.



Coronel invita tutti a percorrere nel minor tempo possibile un giro della pista olandese e i migliori a fine mese riceveranno un premio. Ci sarà anche un concorso per la miglior foto della macchina in azione e per il video più bello.



"Peccato che non c'è il Circuit Zandvoort nel calendario del FIA WTCC, ma questa è un'esperienza molto vicina alla realtà - ha detto il pilota della ROAL Motorsport - In questo gioco tutti possono realmente correre con la mia Chevrolet. RaceRoom Racing Experience è fantastica, la grafica molto realistica e si possono riconoscere tutti i dettagli di Zandvoort e altri circuiti. E' solo un gioco, ma tutto molto vero".



"Tutti possono giocare online gratuitamente, acquistando successivamente ulteriori cose. Tutti coloro che prenderanno parte alla Tom Coronel Competition, con un po' di fortuna potranno vincere un premio bellissimo".



Il FIA World Touring Car Championship tornerà n azione il weekend del 14-16 luglio con la WTCC Race of Argentina a Termas de Río Hondo.