Un ritorno a casa per Coronel

Tom Coronel punta ad ottenere un bel risultato nelle gare del FIA World Touring Car Championship che si terranno questo fine settimana in quella che è considerata la sua "seconda casa".

L'olandese ha vissuto per 5 anni in Giappone quando correva in Formula 3 e Formula Nippon. Ora è uno dei grandi protagonisti del Mondiale Turismo e a Motegi punta a riscattarsi dopo la sfortunata prova della WTCC Race of China che lo ha visto finire K.O. nella Opening Race per un problema tecnico accusato dalla sua Chevrolet RML Cruze TC1.



"Ho vissuto in Giappone per 5 anni, dunque è un po' come tornare a casa per me - ha dichiarato il pilota della ROAL Motorsport - Ho vinto il titolo di Formula 3 proprio al Twin Ring Motegi, così come quello di Formula Nippon e due gare GT All-Star, per altro l'unico a riuscirci con una Honda nel 2003. E' il miglior circuito dove si possono fare sorpassi e dare spettacolo".



"Quando vado in Giappone sento sempre una grande forza e vivo la stessa passione dei fan. L'atmosfera è splendida e le gare anche, di fatto è dove ho iniziato la mia carriera internazionale da professionista, per cui sono contento di andarci. Non mi aspetto di poter vincere, mi dovrò concentrare su me stesso e sfruttare le occasioni che mi si presenteranno. Ovviamente darò il massimo per poter ottenere un bel risultato".