Un volo dopo l’altro: Guerrieri impegnatissimo prima della WTCC Race of China

Esteban Guerrieri avrà una settimana molto impegnativa da affrontare, dato che lo aspettano 30h di voli per recarsi dalla sua Argentina alla Cina, dove si corrono le gare del FIA World Touring Car Championship.

Ad inizio mese il 32enne ha corso la 200km di Buenos Aires qualificandosi quinto e chiudendo il warm-up al primo posto, prima che un problema tecnico impedisse a lui e al suo compagno di squadra Marcelo Ciarrocchi di completare l'evento con la loro Citroën C4 Lounge.



Lo scorso weekend, l'argentino è stato in Brasile per affrontare la gara di 300km a Goiânia con una Porsche GT3 Cup, terminata al 13° posto assoluto e il terzo in Classe Challenge assieme ad Eloi Khouri.



"Spero di riuscire a dormire un po' prima di volare in Cina", ha detto il vincitore della WTCC Race of Morocco e pilota della Campos Racing.



La WTCC Race of China si svolgerà al Ningbo International Speedpark il weekend del 13-15 ottobre.



Grazie a Juan Cruz Mathus