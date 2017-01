Una nuova auto per Yvan Muller

Yvan Muller non correrà nel FIA World Touring Car Championship, ma per il 2017 ha comunque una nuova macchina.

Il francese ha deciso infatti di ritirarsi dalle competizioni a fine 2016 per dedicare più tempo a famiglia e alla sua squadra, avendo conquistato tutto nel WTCC (detiene il maggior numero di titoli, vittorie, pole, giri veloci e giri in testa).



Con la Yvan Muller Racing ha acquistato una delle nuove Norma M30 per correre in European Le Mans Series la prossima stagione: "Anche se è nuova sono convinto che quest'auto possa essere competitiva", ha detto Muller.



Nel frattempo la prossima stagione del FIA World Touring Car Championship (senza Muller, che era presente dal 2005) scatterà con la WTCC Race of Morocco del 7-9 aprile.