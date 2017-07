Una spinta in più per Girolami

Néstor Girolami vede aumentare le speranze di ottenere un bel risultato per il weekend del FIA World Touring Car Championship in Argentina, dato che la sua Volvo S60 Polestar TC1 verrà alleggerita di 20kg.

Secondo i pesi di compensazione calcolati dalla FIA per livellare le prestazioni delle vetture del Mondiale (basandosi sui risultati di Germania e Portogallo), le tre Volvo della Polestar Cyan Racing a Termas de Río Hondo avranno 60kg di zavorra.



Lo stesso peso aggiuntivo spetterà alle Honda Civic WTCC di Tiago Monteiro e Norbert Michelisz, anche loro in piena corsa per il titolo.



L'altro argentino, Esteban Guerrieri, potrà invece beneficiare di una Chevrolet RML Cruze TC1 priva di zavorre, dunque in pista sui 1100kg di peso minimo. Stesso discorso anche per le LADA Vesta WTCC.



Le Citroën C-Elysée WTCC proseguiranno con i soliti 80kg anche per la WTCC Race of Argentina che si terrà il weekend del 14-16 luglio.



Pesi di compensazione:



Chevrolet RML Cruze TC1: 0kg (-20kg)

Citroën C-Elysée WTCC: 80kg (nessun cambiamento)

Honda Civic WTCC: 60kg (+10kg)

LADA Vesta WTCC: 0kg (nessun cambiamento)

Volvo S60 Polestar: 60kg (-20kg)