Un’altra gioia per Chilton

Tom Chilton vede terminare il 2016 con un bel successo della sua squadra del cuore di calcio, il Chelsea, che ha sconfitto lo Stoke City durante la gara di Premier League andata in scena a Londra nel pomeriggio.

Il britannico si è recato allo stadio di Stamford Bridge come ospite di Yokohama, fornitore ufficiale del FIA World Touring Car Championship, dove la sua formazione ha trionfato per 4-2.



Dopo aver vinto la Opening Race della WTCC Race of Argentina, per il ragazzo della Sébastien Loeb Racing (che ha chiuso alle spalle di Mehdi Bennani nella classifica del WTCC Trophy nel 2016) un'altra gioia.