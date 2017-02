Urcera brilla nei test con Campos, in attesa di correre in casa e per tutta la stagione

La scorsa settimana, in Spagna, José Manuel Urcera ha provato la Chevrolet RML Cruze TC1 della Campos Racing per capire se ci sono i presupposti per correre nel FIA World Touring Car Championship.

L'argentino potrebbe essere al via delle gare del Mondiale che si terranno a casa sua sul tracciato di Termas de Río Hondo, il prossimo agosto. Ma non solo, perché al momento sono in corso le operazioni per mettere insieme un budget che gli consenta di prendere parte all'intera stagione 2017.



Ruben Espin, General Manager della Campos Racing, ha descritto Urcera come "un pilota molto veloce capace di realizzare ottimi tempi" sul tracciato di Barcellona giovedì scorso, dopo un paio di giorni passati a provare la vettura di GP3 della Campos.



Espin ha anche sottolineato che il sudamericano è stato il più rapido di tutti i piloti che fino ad ora avevano testato la vettura TC1 del WTCC della squadra spagnola.



"Le auto del WTCC sono più semplici da gestire rispetto a quelle del Súper TC2000 e vanno anche più veloce. La difficoltà sta nella gestione del turbo, appena apri il gas nel senti la potenza e l'auto tende a scivolarti via, ma dopo diversi giri sono riuscito a migliorare facilmente i miei tempi cronometrati", ha commentato Urcera.



Nel 2017 Urcera ha firmato con la Citroën per correre nel Súper TC2000, così come sarà al via della seconda categoria del TC2000. Ma è anche molto determinato a presenziare a Termas de Río Hondo per le gare del WTCC, mentre l'iscrizione all'intera stagione dipenderà dagli sponsor che riuscirà a trovare.



"L'anno scorso, a Termas, tutti hanno visto l'incredibile lavoro che sono stati in grado di fare la Campos ed un pilota fortissimo come Esteban Guerrieri - ha detto Espin - "Con Manu abbiamo trovato un'altra perla rara che si merita l'attenzione di sponsor e promoter argentini. Ha il talento per essere la sorpresa dell'anno e come Campos Racing stiamo cercando di aiutarlo nel trovare il budget per correre con noi. Averlo in squadra a Termas sarebbe bellissimo, ma ancor di più se fosse con noi per l'intero campionato".



Un'ultima curiosità: nel Súper TC2000 quest'anno Urcera avrà come compagno di squadra proprio Guerrieri, che nel 2016 stupì tutti con i suoi giri record al debutto nel WTCC con la vettura della Campos.