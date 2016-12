“Veloce e combattivo”: Esteban Guerrieri è il miglior debuttante del 2016

Esteban Guerrieri nella sua unica apparizione nel FIA World Touring Car Championship ha stupito tutti.

L'argentino ha avuto modo di debuttare nella serie in occasione delle gare nel suo paese, dove si è qualificato per la Q3 al sabato e concluso a punti nelle gare di domenica al volante della Chevrolet RML Cruze TC1 della Campos Racing.



I giornalisti di Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Svezia e Regno Unito lo hanno votato come miglior debuttante del 2016 dopo quanto visto a Termas de Río Hondo.



Tamara Aller(Motor y Racing): "Sicuramente aveva il vantaggio di poter utilizzare più gomme nuove rispetto ai suoi avversari, ma Esteban è stato subito velocissimo con la vecchia Chevrolet RML preparata dalla Campos Racing. Solo un errore lo ha privato del miglior tempo in Q3, ma ha stupito per la sua combattività".



Aleskandar Babic(Serbiaring.com): "Scelgo Esteban Guerrieri, il migliore dei debuttanti a mani basse".



Fra i votati ci sono stati anche Thed Björk, Nicky Catsburg e Néstor Girolami.



A domani per conoscere la sorpresa del 2016.