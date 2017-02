Volvo Polestar, a breve l’annuncio dei piloti

La Polestar Cyan Racing annuncerà lunedì 27 febbraio i piloti scelti per prendere parte alla stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship.

La squadra svedese, che lo scorso anno mise per la prima volta in pista la Volvo S60 Polestar TC1 nel WTCC, avrà tre vetture iscritte al Mondiale, con la seria intenzione di puntare alla vittoria del titolo Costruttori.



Non ci sarà sicuramente Robert Dahlgren, che recentemente ha rivelato di essere in procinto di cambiare completamente mondo, abbandonando le corse per diventare venditore d'auto in concessionaria. Lo svedese era stato in azione in tre gare con la Polestar Cyan Racing nel 2016, andando a punti nella Opening Race della WTCC DHL Race of Qatar lo scorso novembre.



L'annuncio è previsto per le ore 14;00 di lunedì prossimo a Göteborg.



La stagione 2017 del WTCC partirà da Marrakech, in Marocco, il weekend del 7-9 aprile.