WTCC MAC3: in Argentina trionfa la Volvo Polestar

Thed Björk, Nicky Catsburg e Néstor Girolami hanno regalato al Team Volvo Polestar Cyan Racing la quinta vittoria stagionale nel Manufacturers Against the Clock.

Il trio, al volante delle rispettive S60 TC1, conquista facilmente il successo nella prova a cronometro del WTCC e i 12 punti per la classifica costruttori in palio, completando in 3'33"885 i due giri sul circuito di Termas de Río Hondo.



Male il Team Honda formato da Norbert Michelisz, Ryo Michigami e Tiago Monteiro, le cui Civic WTCC si sono prese un distacco di 15"602 dovute soprattutto ad una partenza a rilento del giapponese, incappato in un problema alla partenza.