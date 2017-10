WTCC MAC3: Volvo batte Honda

La Polestar Cyan Racing ha battuto il Castrol Honda WTCC Team nel MAC3 del FIA World Touring Car Championship al Ningbo International Speedpark.

Le tre Volvo, capitanate dal poleman Nestor Girolami, hanno completato i due giri della pista cinese in 4'05"191.



Gabriele Tarquini ha invece guidato i compagni di squadra Honda, Norbert Michelisz e Ryo Michigami, ma con la sua Civic è incappato nello stesso errore alla curva 18 che gli è costato la pole in Q3.



Il trio ha quindi chiuso a 4"7 dalle S60 TC1 della Polestar Cyan Racing.



"E' andato tutto benissimo, siamo molto contenti di questi punti presi", ha commentato Nicky Catsburg.



Con questo risultato la Volvo torna a -2 punti in classifica dalla Honda, che guida a quota 588 contro i 586 delle auto svedesi.