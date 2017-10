WTCC Main Race: la pioggia ferma tutto

Le disastrose condizioni meteo hanno fermato la Main Race della FIA WTCC Race of China dopo soli tre giri percorsi al Ningbo International Speedpark.

La forte pioggia aveva già costretto la direzione gara a far iniziare la Opening Race in ritardo dietro la safety car, entrata in pista anche nel secondo round, dove però è stato chiaro fin da subito che non si sarebbe potuto proseguire.



Intervistato in pit-lane, Rob Huff ha spiegato la situazione dopo essersi ritirato per un problema allo sterzo accusato dalla sua Citroën C-Elysée WTCC nel contatto con Tom Chilton (Sébastien Loeb Racing) durante la Opening Race.



"E' molto pericoloso - ha affermato il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - E' anche peggio di quello visto fino ad ora nel weekend, secondo me non si può partire. Anzi, sono quasi contento di essere già fuori".



Néstor Girolami, vincitore a tavolino essendo partito dalla pole, ha ammesso che la decisione è giusta: "Sono cose che possono accadere e stava peggiorando. La pista è completamente bagnata e la situazione molto pericolosa, dobbiamo pensare alla sicurezza e credo che la scelta sia corretta".



L'argentino è stato eletto vincitore dopo i tre giri dietro la safety car. Per questo verranno assegnati punteggi dimezzati.



Il WTCC torna il 27-29 ottobre con la WTCC Race of Japan al Twin Ring Motegi.