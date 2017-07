WTCC Main Race: Michelisz vince dopo il disastro Catsburg

Norbert Michelisz centra la sua seconda vittoria consecutiva nel FIA World Touring Car Championship portandosi a casa la Main Race in Argentina.

L'ungherese ha sfruttato la seconda foratura in cui è incappato Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing), che con la sua Volvo era partito benissimo dalla pole position e aveva condotto fino a metà gara tenendosi dietro le Civic WTCC del Castol Honda World Touring Car Team di Michelisz e Tiago Monteiro. L'olandese ha alzato bandiera bianca all'ottavo passaggio, proprio come accaduto nella Opening Race.



Questo ha consentito a "Norbi" di precedere sul traguardo Monteiro e la Volvo di Thed Björk.



"La foratura di Nicky è stato un episodio fortunato per me, dopo ho pensato a controllare la situazione perché comunque l'auto era perfetta e potevo spingere quando volevo. E' fantastico - ha commentato Michelisz al traguardo - Sono un po' dispiaciuto per quanto successo nella Opening Race. La foratura mi ha privato di punti importanti per il campionato".



L'idolo locale Esteban Guerrieri (Campos Racing) porta la sua Chevrolet al quarto posto seguito da Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing), che nel finale ha dovuto difendersi da Néstor Girolami.



Tom Chilton è settimo nonostante un danno riportato al via dopo un contatto con Guerrieri, mentre Yann Ehrlacher resiste agli assalti di Rob Huff terminando ottavo.



La stagione 2017 del WTCC ricomincerà il weekend del 13-15 ottobre con la WTCC Race of China.