WTCC Opening Race: Guerrieri batte Ehrlacher e va a vincere

Esteban Guerrieri ha centrato la vittoria nella Opening Race della FIA WTCC Race of China grazie ad una prova superba nonostante le difficilissime condizioni incontrate al Ningbo International Speedpark.

Il pilota della Campos Racing era scattato con la sua Chevrolet RML Cruze TC1 dal quarto posto della griglia invertita, con la safety car che ha dato il via alle operazioni in seguito alla forte pioggia che ha bagnato la pista cinese.



L'argentino ha prima passato la Volvo Polestar Cyan Racing di Nicky Catsburg al giro 6, poi ha fatto lo stesso con John Filippi e infine si è messo alle spalle anche Yann Ehrlacher alla ripartenza dopo un nuovo ingresso della safety car.



"Anche se piove è una grande giornata - ha detto Guerrieri dopo aver conquistato la seconda vittoria stagionale - Ho avuto pazienza all'inizio cercando di capire le difficili condizioni, poi ho compreso come attaccare e l'ho fatto. Una volta davanti ho provato a spingere per guadagnare, ma non è stato semplice e ho rischiato diverse volte".



Ehrlacher, con la LADA della RC Motorsport, era partito dalla pole position tenendosi dietro Filippi, Catsburg e Guerrieri, poi ha terminato secondo.



La safety car è dovuta rientrare in pista dopo una collisione che ha visto come protagonisti Rob Huff e Tom Chilton, in lotta per la quinta piazza. Le Citroën di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e Sébastien Loeb Racing sono rimaste bloccate sul circuito.



Alla Sébastien Loeb Racing si è ritirato anche Mehdi Bennani, che ha rotto la ruota posteriore destra colpendo la Volvo di Thed Björk; quest'ultimo è tornato in azione concludendo 13°, anche se non ha preso punti nei confronti del rivale e leader Tiago Monteiro, assente per infortunio.



In casa Polestar Cyan Racing ha alzato bandiera bianca Néstor Girolami per un problema tecnico. L'argentino dovrebbe partire in pole per la Main Race, ma dovrà affrontare una corsa contro il tempo per schierarsi.



Il podio viene completato dalla Volvo di Catsburg, mentre in Top5 abbiamo anche la coppia del Castrol Honda WTCC Team, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, con quest'ultimo che ha protetto benissimo il compagno di squadra.



Filippi ha perso terreno e chiuso sesto davanti alla LADA della RC Motorsport guidata da Kevin Gleason. Dániel Nagy va a punti con la Honda della Zengő Motorsport, con Ryo Michigami (Honda Civic WTCC) nono e Filipe De Souza decimo al volante della terza LADA della RC Motorsport.



Zsolt David Szabo chiude undicesimo dopo che il pilota della Zengő Motorsport non aveva mai girato per problemi alla propria Honda, mentre Tom Coronel (ROAL Motorsport, Chevrolet RML Cruze TC1) viene classificato 12° seppur abbia concluso in pit-lane per problemi.



La Main Race è in programma alle 16:30 locali e verrà trasmessa in diretta su Eurosport, con live timing disponibile su fiawtcc.it.