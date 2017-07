WTCC Opening Race: prima vittoria per Ehrlacher

Yann Erhlacher ha ottenuto la sua prima vittoria nel FIA World Touring Car Championship portandosi a casa la Opening Race della FIA WTCC Race of Argentina dopo che Tom Chilton è stato penalizzato per un contatto avvenuto con lui al via.

Il pilota della RC Motorsport scattava dalla pole position sulla griglia invertita di Termas de Río Hondo, ma il rivale della Sébastien Loeb Racing lo ha toccato nel corso della prima tornata.



Preso il comando delle operazioni, Chilton ha cominciato a spingere scappando via; quando la vittoria sembrava ormai certa, però, al britannico sono stati dati 5" di penalità per l'episodio sopracitato ed Ehrlacher ha potuto tagliare il traguardo festante con la sua LADA Vesta TC1.



"E' fantastico, non posso crederci! - ha detto il francese - All'inizio sono stato toccato lievemente da Tom, poi ho continuato a spingere per tenermi dietro chi mi seguiva. Una vittoria è sempre una vittoria e me la prendo!"



Chilton scivola così al quarto posto dietro al suo compagno di squadra Mehdi Bennani e alla Chevrolet RML Cruze TC1 di Esteban Guerrieri (Campos Racing).



Il leader del campionato Tiago Monteiro (Castrol Honda World Touring Car Team) è quinto dietro a Chilton per un solo decimo.



Gara nera per la Polestar Cyan Racing, con le tre Volvo S60 che hanno lottato per la Top5 a lungo prima che Nicky Catsburg incappasse in una foratura e Néstor Girolami in un problema tecnico. Alla fine Thed Björk chiude sesto e si tiene il secondo posto in campionato.



Anche per Norbert Michelisz (Castrol Honda World Touring Car Team) sono stati dolori, dato che il vincitore di Vila Real è stato colpito al primo giro da Monteiro riportando una foratura.