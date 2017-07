WTCC Race of Argentina: il programma

La seconda metà della stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship comincia a Termas de Río Hondo con la WTCC Race of Argentina del 14-16 luglio. Ecco il programma per le gare in sudamerica (orari locali).

SABATO 15 LUGLIO

08;30-09;15: Prove Libere 1

10;50-11;35: Prove Libere 2

15;00-15;20: Qualifiche Q1

15;25-15;35: Qualifiche Q2

15;45 (apertura pit lane): Qualifiche Q3

16;15-16;30: WTCC MAC3



DOMENICA 16 LUGLIO

15;00-15;25: Opening Race (11 giri)

15;35: podio Opening Race

16;15-16;45: Main Race (13 giri)

16;55: podio Main Race