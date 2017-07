WTCC Race of Argentina, le temperature si abbassano

I piloti del FIA World Touring Car Championship si sono svegliati questa mattina con temperature piuttosto basse in vista della WTCC Race of Argentina.

L'aria registra 13°C, mentre la pista di Termas de Río Hondo è a 16°C, dunque andranno modificati necessariamente i set-up.



"C'è una grande differenza - ha detto Tom Chilton, che nella Opening Race parte dalla prima fila al fianco di Yann Ehrlacher - Non so cosa succederà e ammetto di essere un po' nervoso perché avevo scelto un set-up che pensavo fosse buono per il caldo. Il mio ingegnere mi ha detto che non ci sarà problema e quindi proverò a vincere. Mi fido di lui".



Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha anche detto che sarà dura mandare in temperatura le gomme Yokohama sulla sua Citroën C-Elysée WTCC.



"Lo si può fare solo se il bilanciamento è buono, bisogna avere un equilibrio perfetto fra sottosterzo e sovrasterzo nelle curve. Lo scorso anno c'erano 20°C in più e la cosa fa molta differenza. Tutto può succedere".



La Opening Race scatterà alle ore 15;00 locali.