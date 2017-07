WTCC Race of Argentina, statistiche e curiosità

Il FIA World Touring Car Championship vola in Sud America per la WTCC Race of Argentina, giro di boa della stagione 2017. Vediamo cosa ci aspetta a Termas de Río Hondo.

IL CIRCUITO

Nome: Circuito Termas de Río Hondo

Indirizzo: Avenida Costanera Prolongacíon – Rincón De Atacama, 4220 Termas De Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina

Sito: www.autodromotermas.com

Lunghezza: 4,806 km

Opening Race: 11 giri (52,866km)

Main Race: 13 giri (62,478km)

Giro record (qualifica): Esteban Guerrieri (Chevrolet Cruze) 1’42″993 (167,9km/h), 06/08/16

Giro record (gara): José María López (Citroën C-Elysée), 1’45″899 (163,3km/h), 07/08/16

Precedenti: 4

Fuso orario: GMT -3h

Aereoporto: Tucuman (87 km)

Alba/tramonto: 8;08/18;43 (16 luglio)

Temperature previste: 7-20°C (luglio)



I VINCITORI

2016: Opening Race: Tom Chilton (Citroën C-Elysée); Main Race: José María López (Citroën)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Sébastien Loeb (Citroën C-Elysée)

2014: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: José María López (Citroën C-Elysée)

2013: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: José María López (BMW 320)



LA TOP5

1: L’Autódromo Termas de Río Hondo, situato nella omonima città, fu costruito nel 2007 e completato nel 2012; il progetto è di Jarno Zaffelli.

2: Il circuito è teatro delle gare del TC2000 locale, Formula Renault e MotoGP.

3: Una gara del WTCC si sarebbe dovuta svolgere in Argentina nel 2011, ma l’appuntamento a Buenos Aires fu cancellato per motivi di omologazione internazionale della pista.

4: José María López è l’uomo da battere nel WTCC, ma il pilota argentino più famoso della storia resta Juan Manuel Fangio, vincitore di 5 Mondiali in F1 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957).

5: Le temperature più alte e più basse del Sud America sono state registrate proprio in Argentina. Il 6 giugno del 1907, a Sarmiento, in Patagonia, il termometro è sceso a -32,8°C. 13 anni dopo, a Villa de Maria di Córdoba la colonnina di mercurio è salita fino a 49,1°C.



CLASSIFICHE E STATISTICHE

Piloti (dopo 10 gare su 20): 1 Monteiro 164; 2 Björk 160; 3 Catsburg 154; 4 Michelisz 137; 5 Bennani 133

Costruttori (dopo 10 gare su 20): 1 Volvo Polestar 494; 2 Honda 466

WTCC Trophy (dopo 10 gare su 20): 1 Huff 79; 2 Chilton 75; 3 Bennani 71; 4 Guerrieri 52; 5 Coronel 35

WTCC Teams (dopo 10 gare su 20): 1 SLR 92; 2 Münnich 72; 3 Campos 57; 4 RC 44; 5 ROAL 43

Vittorie (top 5): Y Muller 48; López 29; Huff 28; Menu 23; Tarquini 22

Pole position (top 5): Y Muller 29; López 21; Tarquini 17; Menu 15; Huff 12; Farfus 11

Giri veloci (top 5): Y Muller 38; Huff e López 29; Tarquini 24; Menu 20

Giri in testa (top 5): Y Muller 571; Huff 345; López 301; Menu 297; Tarquini 295