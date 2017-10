WTCC Race of China – Intervista con Thed Björk

La Cina è un paese molto caro a Thed Björk, che lo scorso anno proprio a Shanghai vinse la sua prima gara nel FIA World Touring Car Championship.

Oggi il pilota della Polestar Cyan Racing si appresta a recarsi nuovamente in oriente per le gare che si terranno nel weekend al Ningbo International Speedpark, dove proverà a ricucire il margine di 12 punti che lo separano a Tiago Monteiro.



Sei convinto di poter vincere ancora il Mondiale?

"Quello è il nostro obiettivo e la strategia si basa sul titolo. La mia stagione ha avuto alti e bassi, come per esempio a Budapest dove sono andato malino. Conosco i miei punti di forza e su cosa debbo concentrarmi fino a fine stagione. Essere al secondo posto mi dà fiducia sul prosieguo dell'anno".



Come ti sei ripreso dal brutto weekend ungherese?

"Nel WTCC sono cose che capitano, anche negli anni scorsi ci sono stati piloti che prima dell'ultima gara avevano avuto problemi, poi si sono rifatti. A me è successo in Ungheria".



Come ti senti a lottare per il titolo?

"Sono molto contento e spero che possa continuare così fino alla fine. Quest'anno ho capito che non è così facile vincere come lo fu in passato per José María López. E' tutto molto più tirato e interessante, spero di poter combattere fino all'ultima gara".



In Cina quanto peseranno i risultati?

"Bisogna sempre pensare di andare a punti, mentre per le vittorie è un discorso diverso. Conta l'insieme del weekend, dove si prova ad accumulare il massimo dei punti possibili".



Dopo le gare in Argentina, a metà luglio, c'è stata una lunghissima pausa, come hai impiegato il tuo tempo?

"Era molto importante non perderne e restare occupati. Mi sono dato ai go-kart, alle gare GT e fatto test. I kart ti impegnano fisicamente e nella reattività, ho un 125cc con cambio che è molto divertente da guidare e veloce. Vicino a casa mia, a Göteborg, c'è una pista dove posso andare".



Il Ningbo International Speedpark è nuovo per tutti, hai già un'idea di cosa ti aspetta?

"Debbo essere pronto agli imprevisti e imparare in fretta come andare forte, lavorando coi miei compagni di squadra per capire come tirare fuori il meglio dalla macchina. Comunque tutte le piste sono uguali per me come approccio, qui avremo qualcosa di nuovo e più interessante".



Cosa fai di particolare per imparare un circuito nuovo?

"Nulla, la preparazione è la stessa come per le altre. Bisogna solo lavorare di più al simulatore".



A Shanghai hai vinto nel 2016, ti dispiace non tornare là?

"Il mio obiettivo è fare bene in tutte le piste, per cui non è un problema e non importa dove vada a correre. Siamo qui per farlo e vincere".



La Geely Automobile, azienda cinese, è proprietaria di Volvo: quanto sarà importante questo weekend per voi?

"E' un po' come correre in casa, avremo tanti fan così come in Giappone. E' una bella sensazione e un bel posto dove andare a correre".



Sul layout del circuito, secondo te come saranno le gare?

"E' difficile prevedere come andrà perché è una pista nuova per tutti. Bisogna considerare il format del WTCC e il fatto che in molti stiamo lottando per il titolo, secondo me saranno belle e divertenti".



La Polestar Cyan Racing ha una bella rosa di piloti, questo ti può aiutare a vincere il titolo?

"Con Nicky Catsburg e Néstor Girolami i rapporti sono ottimi. Il tuo obiettivo resta sempre andare forte, poi se c'è qualcuno bravo che ti aiuta ovviamente puoi crescere velocemente e conoscere nuove cose. Abbiamo visitato piste diverse in tutto il mondo e non c'è sempre stato molto tempo per impararle bene, per cui è importante avere una bella atmosfera in squadra. Chiaramente condividendo tutto perdi un po' di vantaggio, ma questo fa bene al team e ci rende più forti avendo una posizione migliore".