WTCC Race of China, statistiche e curiosità

Il nuovo Ningbo International Speedpark ospiterà le prossime gare del FIA World Touring Car Championship il weekend del 13-15 ottobre. Vediamo cosa ci aspetta.

LA PISTA

Nome: Ningbo International Speedpark

Indirizzo: Yanhai Middle Road, Chuanxiao, Ningbo, Zhejiang, Cina

Sito web: Coming soon

Lunghezza: 4,015km

Opening Race: 14 giri

Main Race: 15 giri

Giro record (qualifica): da stabilire

Giro record (gara): da stabilire

Precedenti: 0 (si è corso al Tianma Circuit e allo Shanghai International Circuit)

Fuso orario: GMT +8h

Alba/tramonto: 5;00/17;22

Temperature: 17°C-24°C (ottobre)



VINCITORI

2016: Opening Race: Thed Björk (Volvo S60 Polestar); Main Race: José María López (Citroën)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Yvan Muller (Citroën C-Elysée)

2014*: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Mehdi Bennani (Honda Civic)

2013: Gara 1: Tom Chilton (Chevrolet Cruze); Gara 2: Tiago Monteiro (Honda Civic)

2012: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Rob Huff (Chevrolet Cruze)

2011: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)

*Tom Chilton (Chevrolet) e Rob Huff (LADA) hanno vinto le gare al Goldenport Park



LA TOP5

1: Fra il II e III secolo DC in Cina è stato inventato il calcio, o comunque un antenato di questo sport. A Linzi, capitale del vecchio stato cinese Qi, si giocava il “cuju”, ossia “colpire una palla coi piedi”.

2: I numeri e le superstizioni sono importanti nella cultura cinese. Negli hotel e nei palazzi non esiste quasi mai il 13° piano, mentre nelle targhe dei veicoli e nei numeri di telefono è assente il numero 4.

3: La Cina è stato l'unico paese ad ospitare due gare del WTCC in un anno. Nel 2014 si corse al Goldenport Park di Pechino (dopo la cancellazione dell'evento di Sonoma, U.S.A.) e a Shanghai.

4: Thed Björk ottenne la prima vittoria con la Volvo - Polestar Cyan Racing lo scorso anno a Shanghai.

5: Mehdi Bennani è diventato il primo arabo a vincere una gara di un Mondiale FIA grazie al successo ottenuto a Shanghai nel 2014.



CLASSIFICHE E STATISTICHE

Piloti (dopo 12 round di 20): 1 Monteiro 200; 2 Björk 188; 3 Michelisz 171; 4 Bennani 164; 5 Catsburg 159; 6 Chilton 147; 7 Huff 135; 8 Guerrieri 113; 9 Girolami 68; 10 Ehrlacher 45

Costruttori (12/20): 1 Honda 574; 2 Volvo Polestar 566

WTCC Trophy (12/20): 1 Bennani 87; 2 Chilton 87; 3 Huff 87; 4 Guerrieri 70; 5 Ehrlacher 47; 6 Coronel 40; 7 Filippi 31; 8 Gleason 12; 9 Panis 11; 10 Nagy 9

WTCC Team (12/20): 1 Sébastien Loeb Racing 108; 2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 82; 3 Campos Racing 73; 4 RC Motorsport 60; 5 ROAL Motorsport 51; 6 Zengő Motorsport 41

Vittorie (top 5): Y Muller 48; López 29; Huff 28; Menu 23; Tarquini 22

Pole position (top 5): Y Muller 29; López 21; Tarquini 17; Menu 15; Huff 12

Giri veloci (top 5): Y Muller 38; Huff e López 29; Tarquini 24; Menu 20

Giri in testa (top 5): Y Muller 571; Huff 345; López 301; Menu 297; Tarquini 295

Vittorie 2017: Bennani, Björk, Michelisz, Monteiro 2; Catsburg, Chilton, Ehrlacher, Guerrieri 1

Pole position 2017: Michelisz 2; Björk, Huff, Catsburg, Monteiro 1

Giri veloci 2017: Björk 3; Catsburg, Guerrieri, Huff 2; Chilton, Michelisz, Nagy 1

Giri in testa 2017: Monteiro 36; Bennani 29; Chilton and Michelisz 18; Björk 13; Coronel 11; Catsburg e Guerrieri 9; Girolami e Huff 1