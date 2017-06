WTCC Race of Germany, comunicato di Yokohama sui problemi

Yokohama, fornitore ufficiale del FIA World Touring Car Championship, ha rilasciato un comunicato riguardo ai problemi verificatisi nella WTCC Race of Germany.

Le numerose forature accusate dai piloti, e i relativi commenti a caldo, avevano creato parecchio scompiglio al Nürburgring Nordschleife.



Cliccate quiper leggere il comunicato.



Gli pneumatici sono stati inviati al centro ricerca e sviluppo di Yokohama in Giappone per un'indagine a fondo sui suoi prodotti, senza che però venissero ravvisati difetti di fabbricazione particolari. Attualmente si sta ancora investigando.



Il Dipartimento Tecnico della FIA a Ginevra sta invece analizzando i dati forniti da Honda e Volvo Polestar per essere poi confrontati con quelli di Yokohama.



Nel frattempo la stagione 2017 del WTCC proseguirà sulla pista di Vila Real il weekend del 23-25 giugno, dove avremo ben sette piloti racchiusi in appena 31 punti.