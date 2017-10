WTCC Race of Japan, statistiche e curiosità

Il Twin Ring Motegi sarà la prossima tappa del FIA World Touring Car Championship il weekend del 27-29 ottobre. Ecco cosa ci aspetta per questa WTCC JVCKENWOOD Race of Japan.

LA PISTA

Nome: Twin Ring Motegi

Indirizzo: 120-1 Hiyama, Motegi-machi, Haga-gun, Tochigi Pref. 321-3597, Japan

Sito web: www.twinring.jp

Lunghezza: 4,801 km

Opening Race: 11 giri (52,811km)

Main Race: 13 giri (62,413km)

Giro record (qualifica): Norbert Michelisz (Honda Civic) 1'55"596 (149,5km/h), 12/09/15

Giro record (gara): Gabriele Tarquini (Honda Civic WTCC) 1'57"136 (147,6km/h), 13/09/15

Precedenti: 2 (la WTCC Race of Japan si è svolta anche a Suzuka ed Okayama)

Fuso orario: GMT +9h



I VINCITORI

2016: Opening Race: Norbert Michelisz (Honda Civic); Main Race: Yvan Muller (Citroën)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Tiago Monteiro (Honda Civic)

2014: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Gabriele Tarquini (Honda Civic)

2013: Gara 1: Norbert Michelisz (Honda Civic); Gara 2: Tom Coronel (BMW 320)

2012: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Stefano D’Aste (BMW 320)

2011: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Tom Coronel (BMW 320)

2010: Gara 1: Rob Huff (Chevrolet Cruze); Gara 2: Colin Turkington (BMW 320)

2009: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)

2008: Gara 1: Rickard Rydell (SEAT León); Gara 2: Tom Coronel (SEAT León)



LA TOP5

1: La Honda fece costruire il Twin Ring Motegi nel 1997 per portare le gare di IndyCar in Giappone. Dal 1998 al 2002 si sono svolti gli eventi della CART Series americana, prima che Honda riuscisse a far entrare Motegi nel calendario della Indy Racing League nel 2003.

2: Il nome deriva dalle due piste: una ovale di 2,49km e una da 4,8km (utilizzata dal WTCC).

3: Il pilota di IndyCar Dan Wheldon vinse con una Honda a Motegi nel 2004, mentre nel 2008 Danica Patrick fu la prima donna ad aggiudicarsi una gara di IndyCar sull’ovale. L’ultimo round di questa serie del 2011 si tenne proprio a Motegi.

4: Tiago Monteiro ha regalato la vittoria alla Honda nella seconda gara della WTCC Race of Japan 2015, mentre Norbert Michelisz, al volante della sua Civic WTCC privata, partì dalla DHL Pole Position in Gara 1.

5: Il Giappone ha ospitato le Olimpiadi del 1964 a Tokyo; la cosa si ripeterà nel 2020. I Giochi Invernali, invece, si tennero nel 1972 e nel 1998, rispettivamente a Sapporo e Nagano.



CLASSIFICHE E STATISTICHE PROVVISORIE

Piloti (dopo 14 round di 20): 1 Björk 200.5; 2 Monteiro 200; 3 Michelisz 198.5; 4 Catsburg 177.5; 5 Bennani 164; 6 Chilton 153.5; 7 Guerrieri 143; 8 Huff 137; 9 Girolami 88; 10 Ehrlacher 63.

Costruttori (14/20): 1 Honda 640.5; 2 Volvo Polestar 635.5

WTCC Trophy (14/20): 1 Chilton 92; 2 Huff 88; 3 Bennani 87; 4 Guerrieri 85; 5 Ehrlacher 57; 6 Coronel 42.5; 7 Filippi 40; 8 Gleason 19.5; 9 Nagy 14; 10 Panis 11.

WTCC Teams (14/20): 1 Sébastien Loeb Racing 119; 2 Campos Racing 87; 3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 83.5; 4 RC Motorsport 71; 5 ROAL Motorsport 57.5; 6 Zengő Motorsport 48

Vittorie (top 5): Y Muller 48; López 29; Huff 28; Menu 23; Tarquini 22

Pole position (top 5): Y Muller 29; López 21; Tarquini 17; Menu 15; Huff 12

Giri veloci (top 5): Y Muller 38; Huff and López 29; Tarquini 24; Menu 20

Giri in testa (top 5): Y Muller 571; Huff 345; López 301; Menu 297; Tarquini 295

Vittorie 2017: Bennani, Björk, Guerrieri, Michelisz, Monteiro 2; Catsburg, Chilton, Ehrlacher, Girolami 1

Pole position 2017: Michelisz 2; Björk, Huff, Catsburg, Girolami, Monteiro 1

Giri veloci 2017: Björk, Guerrieri 3; Catsburg, Huff 2; Chilton, Michelisz, Nagy 1

Giri in testa 2017: Monteiro 36; Bennani 29; Chilton, Michelisz 18; Guerrieri 15; Björk 13; Coronel 11; Catsburg, Ehrlacher 9; Girolami 3; Huff 1