WTCC Race of Portugal, statistiche e curiosità

La WTCC Race of Portugal si svolgerà sul circuito cittadino di Vila Real il weekend del 23-25 giugno. Ecco un po' di statistiche e curiosità sul round portoghese del FIA World Touring Car Championship.

IL CIRCUITO

Nome: Circuito Internacional de Vila Real

Indirizzo: Av. Carvalho Araújo 7, 5000-651 Vila Real, Portogallo

Sito: www.civr.pt

Lunghezza: 4,785km

Opening Race: 11 giri (52,635km)

Main Race: 13 giri (62,205km)

Giro record (qualifica): Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC), 1’56″633 (147,6km/h), 25/06/16

Giro record (gara): Rob Huff (Honda Civic WTCC), 1’58″385 (145,5km/h), 26/06/16

Precedenti: 2 (La WTCC Race of Portugal si è tenuta anche all’Estoril, Portimão e Porto)

Fuso orario: GMT +1h

Aereoporto: Porto (101km)

Alba/tramonto: 5;57/21;08 (25 giugno)

Temperature previste: 13-23°C (giugno)



I VINCITORI

2016: Opening Race: Tom Coronel (Chevrolet Cruze); Main Race: Tiago Monteiro (Honda Civic)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Ma Qing Hua (Citroën C-Elysée)

2013: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: James Nash (Chevrolet Cruze)

2012: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Alain Menu (Chevrolet Cruze)

2011: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Rob Huff (Chevrolet Cruze)

2010: Gara 1: Tiago Monteiro (SEAT León); Gara 2: Gabriele Tarquini (SEAT León)

2009: Gara 1: Gabriele Tarquini (SEAT León); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)

2008: Gara 1: Rickard Rydell (SEAT León); Gara 2: Tiago Monteiro (SEAT León)

2007: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Lacetti); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)



LA TOP5

1: Vila Real ha ospitato la F3 negli ani ’60, poi ci furono anche altre gare; Chris Craft e David Piper, ad esempio, vinsero la 6h del 1969 al volante di una Porsche 908.

2: Negli anni ’80 si sono sempre corse gare turismo, fino ad un incidente mortale che nel 1991 costrinse le autorità ad intervenire per aumentare gli standard di sicurezza. Le gare sono ricominciate nel 2007 con un appuntamento storico vinto da Stirling Moss.

3: Il nome Vila Real (Città Reale) è stato coniato da Re Denis di Portogallo nel 1289.

4: Il portoghese Tiago Monteiro è nato nella vicina Porto, ma non aveva mai corso a Vila Real prima delle gare del WTCC nel 2015; secondo lui la pista è un misto fra Nürburgring Nordschleife e Macao.

5: La vittoria ottenuta da Monteiro nella Main Race del 2016 lo ha aiutato a chiudere al terzo posto in classifica piloti, suo miglior risultato in carriera.



CLASSIFICHE E STATISTICHE

Piloti (dopo 8 gare su 20): 1 Catsburg 127; 2 Monteiro 125; 3 Björk 119; 4 Chilton 106; 5 Huff 102.

Costruttori (dopo 8 gare su 20): 1 Volvo Polestar 404; 2 Honda 364

WTCC Trophy (dopo 8 gare su 20): 1 Huff 60; 2 Chilton 59; 3 Bennani 55; 4 Guerrieri 47; 5 Coronel 35.

WTCC Teams (dopo 8 gare su 20): 1 SLR 74; 2 Münnich 54; 3 Campos 51; 4 Roal 43; 5 RC 33.

Vittorie (top 5): Y Muller 48; López 29; Huff 28; Menu 23; Tarquini 22

Pole positions (top 5): Y Muller 29; López 21; Tarquini 17; Menu 15; Huff 12; Farfus 11

Giri veloci (top 5): Y Muller 38; López 29; Huff 28; Tarquini 24; Menu 20

Giri in testa (top 5): Y Muller 571; Huff 345; López 301; Menu 297; Tarquini 295