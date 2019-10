Adam Ondra e Chaehyun Seo conquistano il trofeo nel lead in Coppa del Mondo 2019

Adam Ondra ha conquistato la Coppa del Mondo 2019 di arrampicata sportiva nella specialità lead. Il fuoriclasse ceco ha ancora una volta confermato il suo talento infinito e ha vinto la tappa di Xiamen raggiungendo il top, infilando così il 3° successo stagionale nel massimo circuito itinerante. Il Campione del Mondo e d’Europa si assicura la Sfera di Cristallo con una tappa di anticipo visto che ha 111 punti di vantaggio su Kai Harada, oggi soltanto 4° (31+) alle spalle dei connazionali Taisei Homma e Tomoa Narasaki che hanno raggiunto entrambi il top impiegando però più tempo rispetto a Ondra.

Marcello Bombardi è stato il miglior italiano concludendo in 12esima posizione, Stefano Ghisolfi 14°, Michael Piccolruaz 20°.

Tra le donne è invece arrivato il trionfo della sudcoreana Chaehyun Seo che si è resa ormai inarrivabile da parte della slovena Janja Garnbret, fuoriclasse della specialità che però non è riuscita a conquistare la Sfera di Cristallo. L’asiatica ha anche vinto la tappa raggiungendo il top in minor tempo rispetto alla giapponese Akiyo Noguchi e alla connazionale Jain Kim mentre Garnbret si è fermata in quarta posizione (37+).