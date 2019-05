Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2019: primo podio per l'Italia con Fossali

Arriva il primo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di arrampicata sportiva, dopo tre weekend molto complicati ci pensa Ludovico Fossali a timbrare il cartellino a Wujiang (Cina) conquistando il terzo posto nello speed. Il 21enne torna così in una top 3 internazionale a sei mesi di distanza dall’ultima volta quando fu secondo sempre in questa località asiatica e sempre nella specialità rapida. Ottima iniezione di fiducia sulla strada che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il nativo di Trento, che aveva vinto a Edimburgo nel 2017, ha avuto la meglio nella finalina contro l’iraniano Reza Alipourshenazandifar, Campione del Mondo in carica (è finita 5.856 a 6.436). A imporsi è stato il russo Dmitrii Timofeev che nell’atto conclusivo ha regolato il francese Bassa Mawem (5.597 a 5.810), il transalpino si conferma al comando della classifica di specialità con 42 punti di vantaggio proprio su Timofeev. Gli altri italiani: Gian Luca Zodda 18esimo, Michael Piccolruaz 29esimo, Marcello Bombardi 56esimo, Stefano Ghisolfi 64esimo, Francesco Vettorata 71esimo.

Tra le donne si è imposta la polacca Aleksandra Rudzinka che ha avuto la meglio sull’indonesiana Aries Susanti Rahayu mentre la francese Anouck Jaubert completa il podio e si conferma al secondo posto della classifica a venti punti di distacco dalla cinese Yi Ling Song che, dopo due vittorie consecutive, si è fermata in 16esima posizione. Laura Rogora ha concluso in 52esima posizione.