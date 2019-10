Coppa del Mondo: Ondra e Seo vincono il trofeo nel lead, Ghisolfi terzo a Inzai

Adam Ondra e Chaeyhyun Seo hanno vinto la Coppa del Mondo 2019 di arrampicata sportiva per quanto riguarda il lead (la specialità tecnica). I risultati dell’ultima tappa stagionale andata in scena a Inzai (Giappone) non hanno mutato la classifica generale nelle parti alte, il fuoriclasse ceco e la sudcoreana possono festeggiare il trofeo e guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi col format della combinata.

L’Italia esulta per il terzo posto di Stefano Ghisolfi nella tappa odierna (32+), il piemontese ha avuto un bel colpo di coda ottenendo il miglior risultato stagionale dopo il sesto posto ai Mondiali. L’azzurro, lo scorso anno secondo nella classifica generale, chiude al quinto posto nella graduatoria e a fine novembre cercherà il pass olimpico nel torneo di Tolosa. Ad imporsi è stato il giapponese Hiroto Shimizu (38+) davanti allo spagnolo Alberto Gines Lopez (36+) mentre Marcello Bombardi e Michael Piccolruaz si sono fermati al 24° ed al 36° posto, Ondra ha festeggiato comodamente sul suo divano di casa visto che oggi era assente. Tra le donne si è imposta la sudccoreana Jain Kim (top) precedendo la slovena Janja Garnbret (39) e la connazionale Chaeyun Seo (37+) che sul podio festeggia la Coppa del Mondo, da segnalare l’ottimo settimo posto di Laura Rogora.