Selah Schneiter sale su El Capitan: è la più giovane climber a riuscire nell'impresa

Un noto spot di Adidas di qualche anno fa recitava: Quando sei una giovane ginnasta, le parallele sono sempre molto alte.

Lo staggio più alto, precisamente, sta ad un’altezza di 2,45 metri e a 10 anni sembra davvero di stare in aria.

Ma come deve essere a quell'età, allora, stare a 900 metri di altezza su una parete rocciosa? Nessuno può saperlo tranne Selah Schneiter, che ha appena scalato El Capitan, un monolite di granito nel Parco dello Yosemite, famoso per essere una delle sfide più dure del climbing. Quella della montagna e dell'arrampicata è una passione che le hanno tramandato i genitori, che si sono conosciuti e innamorati proprio su quella parete. Selah scala e sta tra le montagne da quando aveva solo 18 mesi, quando i bambini stanno in piedi e camminano ancora con qualche esitazione.

Ma questa ragazzina del Colorado di esitazioni non ne ha alcuna, anzi si destreggia con incredibile facilità nelle manovre di corda, aprendo vie come fanno gli alpinisti più esperti.

" Non riesco a credere che ce l’ho fatta, il mio motto è 'Come si mangia un elefante? A piccoli morsi'. "

Così a piccoli morsi e a piccoli "passi", la piccola 'rockstar', è arrivata fino in cima, dove dichiara di essere scoppiata a piangere dalla felicità.

Selah Schneiter, per la sua scalata ha scelto la via soprannominata The Nose, Il Naso, una parete verticale, a strapiombo, con cui ha battuto il primato "anagrafico" di Scott Cory, salito in cima a El Capitan a 11 anni.

Se prima le bambine sognava di essere salvate come le principesse, imprigionate nella torre del castello sorvegliata dal drago, adesso non aspettano altro che mangiarselo.