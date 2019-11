Torneo di qualificazione a Tokyo 2020: il regolamento e come si conquistano i pass

L’arrampicata sportiva sarà uno dei nuovi sport presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il CIO ha acconsentito all’inserimento di questa disciplina insieme a baseball/softball, karate, surf, skateboard e dunque i migliori atleti sono pronti per darsi battaglia nella cornice a cinque cerchi per la prima volta nella storia. All’evento parteciperanno 20 uomini e 20 donne che si cimenteranno nel nuovo format della combinata, pensato appositamente per questo esordio olimpico: gli atleti gareggeranno nelle storiche specialità (lead, boulder, speed) e la somma dei risultati determinerà la classifica finale.

Per il momento sono già stati assegnati otto pass per sesso: uno di diritto al Giappone in quanto Paese organizzatore e altri sette attraverso i Mondiali di ottobre dove anche il nostro Ludovico Fossali, Campione del Mondo di speed, è riuscito nell’impresa di qualificarsi ai Giochi. Altri sei pass per sesso verranno messi in palio nel torneo internazionale di qualificazione in programma a Tolosa (Francia) nel weekend del 28 novembre – 1° dicembre.

A questa manifestazione prenderanno parte 22 uomini e 22 donne tra cui i nostri Stefano Ghisolfi e Laura Rogora, soltanto i primi sei atleti staccheranno il pass ma attenzione perché un Paese può portare massimo 2 atleti per sesso alle Olimpiadi e dunque bisognerà stare molto attenti ai passaporti dei vari climbers e alle quote già ottenute da ciascuna Nazione.