Andrew Howe corre i 400 dopo 8 anni: positivo 46.35 verso i Mondiali di staffette

Andrew Howe ha corso i 400 metri col tempo di 46.35 e a Rieti ha legittimato la convocazione per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Oggi il già vice campione del mondo di salto in lungo ha testato la sua condizione sul giro di pista nell’impianto di casa e ha ottenuto un positivo riscontro cronometrico in una specialità che ha praticato pochissime volte nel corso della sua carriera: il quasi 34enne era infatti soltanto alla sua terza esperienza sulla distanza dopo il 46.03 del 2006 e il 45.70 del 2011. Oggi l’azzurro ha preceduto Matteo Iachini (46.88) e Giorgio Trevisani (48.17).

