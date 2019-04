Andrew Howe torna in Nazionale per i Mondiali di staffette? Possibile impiego nella 4×400

Andrew Howe verso un clamoroso rientro in Nazionale per partecipare ai Mondiali di staffette? Questa è l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del raduno di Roma che servirà per definire la formazione in vista delle World Relays (11-12 maggio a Yokohama, Giappone). Il già Campione del Mondo di salto in lungo potrebbe infatti partecipare alla 4×400, sarà decisivo il test che si svolgerà sabato 27 aprile a Rieti: il 33enne non ottiene risultati di rilievo da tempo, nelle ultime stagioni è rimasto sempre in bilico tra salto e velocità, ha faticato a decollare e sembra essere in parabola discendente ma potrebbe avere una ghiotta chance in questo appuntamento.

L’eventuale impiego del laziale sarebbe una forzatura visto che godiamo di ottimi specialisti sul giro di pista come Galvan, Re, Tricca, Aceti, Scotti, Leonardi, Sibilio, Corsa ma magari Howe ha fornito delle prove incoraggianti in allenamento e chissà che non tiri fuori il coniglio dal cilindro tra una settimana, da non dimenticare che è prevista anche la 4×400 mista (prova olimpica a partire da Tokyo 2020) e questa potrebbe essere un’ulteriore opzione.