Asbel Kiprop squalificato per 4 anni: positivo all'EPO il campione olimpico e del mondo

Asbel Kiprop è stato squalificato per quattro anni a causa di una positività all’EPO riscontrata il 27 novembre 2017, l’esito era stato poi confermato dal secondo campione. La sentenza arrivata dalla IAAF impedirà al già Campione Olimpico dei 1500 metri di gareggiare fino al 2022, il 29enne keniano trionfò a Pechino 2008 e successivamente è stato anche Campione del Mondo per tre volte consecutive dal 2011 al 2015. L’atleta ha sempre sostenuto di non aver mai fatto uso di sostanze dopanti e aveva addotto alcune spiegazioni sui motivi della positività tra cui gli allenamenti in altitudine, le scorrette modalità di raccolta del campione, errori di analisi e aveva parlato anche di possibili congiure e scambi di persona. Ora Kiprop potrà ricorrere in appello, vedremo se cambierà qualcosa ma sembra davvero molto difficile.