Associazione medica mondiale sul caso Semenya: "I dottori boicottino le regole Iaaf"

L'Associazione medica mondiale (Amm) invita i medici a boicottare le regole dell'Associazione internazionale delle federazioni di atletica leggera (Iaaf) che obbligano le atlete iperandrogene ad abbassare il loro tasso di testosterone.

" Pensiamo sia estremamente grave che i regolamenti sportivi internazionali chiedano ai medici di prescrivere farmaci - farmaci ad azione ormonale - agli sportivi per ridurre le condizioni normali del loro corpo "

Queste le dichiarazioni di Frank Ulrich Montgomery, vice presidente del consiglio dell'Amm, intervistato dalla televisione nazionale australiana dopo la recente sentenza sul caso dell'atleta sudafricana Caster Semenya. Il Tribunale arbitrale internazionale dello sport (Tas) mercoledì ha infatti respinto il ricorso della mezzofondista contro il nuovo regolamento dello Iaaf, che obbliga le atlete iperandrogene a far abbassare i loro tassi di testosterone sotto la soglia di 5 nmol/L.

Per le donne con Differenze dello sviluppo sessuale (Dsd), come Semenya, "è del tutto normale essere iperandrogene, non c'è nulla di patologico nella situazione di questa atleta", ha dichiarato il dirigente dell'Amm. Ha aggiunto:

" Nulla mi obbliga a somministrare questi farmaci: esortiamo subito i nostri colleghi ad astenersi dal dare farmaci ormonali alle atlete soltanto a causa di esigenze di regolamento "

Per il tribunale, le atlete hanno tempo sino all'8 maggio per ridurre il loro livello di testosterone, se vorranno partecipare alle competizioni internazionali tra i 400 metri e il miglio (1.609 metri), in particolare in vista dei Campionati del mondo di atletica di Doha previsti dal 27 settembre al 6 ottobre. Sabato scorso la sportiva ha trionfato negli 800 metri della Diamond League 2019 in Qatar. La campionessa sudafricana, che prevede di presentare ricorso contro la decisione, ha già dichiarato che non assumerà alcun farmaco per ridurre il proprio naturale tasso di testosterone.