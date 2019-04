Un vero e proprio diluvio di polemiche si è abbattuto sul Trieste Running Festival, dopo la scelta degli organizzatori di non ingaggiare atleti di nazionalità africana. Tanto che alla fine, dopo critiche, accuse e il rischio di boicottaggio della manifestazione in programma dal 2 al 5 maggio, chiesto a gran voce dal web, i vertici sono stati costretti a fare marcia indietro. A criticare la decisione sono stati soprattutto gli esponenti dei partiti di centrosinistra, ipotizzando l'aggravante del razzismo o addirittura similitudini con l'Apartheied in Sudafrica. Ma l'organizzatore del Rf triestino, Fabio Carini, si è difeso dalle accuse, ridimensionando la vicenda e facendo dietrofront.

" Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani. "

Le parole del manager non hanno però convinto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, tra i primi a intervenire sulla vicenda: "Senza vergogna", ha sentenziato, annunciando che nei prossimi giorni il suo gruppo parlamentare presenterà un'interrogazione su quanto sta accadendo in Friuli. "Nobile intento, ma vorremmo sapere, allora, quali denunce siano state fatte in passato dagli organizzatori verso le autorità sportive e quelle giudiziarie, per episodi simili. Altrimenti è solo caciara", ha rincarato poi la dose.

L'eco delle proteste è arrivata fino alla soglia di Palazzo Chigi. "Sbagliato escludere gli atleti africani, non è così che si risolvono i problemi", ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti. Promettendo di aprire subito un'indagine interna sull'accaduto, ma chiedendo comunque "attenzione, perché il malessere esploso a Trieste nasconde l'ennesimo sfruttamento, quelli che chiamo gli scafisti dello sport". E per questo ha promesso di ascoltare "tutte le parti in causa per fare chiarezza".

Anche il vicepremier, Luigi Di Maio, è d'accordo sul fatto che "è giusto combattere lo sfruttamento dei corridori africani", ma "non è escludendoli da una gara che si combatte il problema. Anzi, così semmai si aggrava e la vicenda in sé per come sta emergendo rasenta la follia". Il caso è montato al punto tale che pure Maxino e Flavio Furian, autori del programma comico-satirico 'Macete', in onda sull'emittente locale Telequattro, a cui era stato chiesto di fare da testimonial del Trieste Running Festival, hanno preso tempo "aspettando chiarimenti" dagli organizzatori.

Anche dalla Fidal sono arrivate critiche. E non solo, perché il presidente Alfio Giomi ha rivelato di aver "subito aperto una indagine per cercare di capire cosa è successo". Secondo il manager dell'ente sportivo la vicenda "è troppo delicata per esprimere ragionamenti e pareri prima di capire le cose come stiano". Segno che forse il passo indietro dei vertici del Trieste Running Festival potrebbe essere arrivato già fuori tempo massimo.