Atletica, Coppa Europa: i convocati dell'Italia. Sottile, Jacobs e Re guidano 54 azzurri

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei a squadre che andranno in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa che da qualche stagione ha cambiato nome, non la sostanza: la nostra Nazionale lotterà per evitare la retrocessione, ben cinque formazioni saranno costrette alla “Serie B” visto che dal prossimo anno si passerà da 12 a 8 compagini nella massima categoria.

54 azzurri sono stati selezionati per l’evento (27 uomini e altrettante donne). Stefano Sottile sarà l’atleta di riferimento dopo il 2.33 saltato a Bressanone (miglior prestazione mondiale stagionale), attenzione anche a Marcell Jacobs capace di correre i 100 metri in 10.03 poche settimane fa e a Davide Re (fresco primatista italiano dei 400 metri). Si punterà molto su Yeman Crippa per le prove di fondo (vincitore della Coppa Europa dei 10000 metri), ci si attendono buone prestazioni anche da parte di Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Daisy Osakue (lancio del disco), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli) e Alessia Trost (salto in alto). Come già annunciato negli scorsi giorni, non vedremo all’opera Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi che sono in ripresa dai rispettivi infortuni. Di seguito gli italiani convocati per la Coppa Europa 2019 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA COPPA EUROPA 2019 ATLETICA LEGGERA

UOMINI/Men (27)

100/4×100 Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 200/4×100 Fausto DESALU G.A. Fiamme Gialle 400/4×400 Davide RE G.A. Fiamme Gialle 800 Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre/S.E.F. Stamura Ancona 1500 Matteo SPANU Atletica Malignani Libertas Udine 3000 Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 5000 Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 3000st Ahmed ABDELWAHED G.A. Fiamme Gialle 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 400hs/4×400 Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle/Atl. Riccardi Milano 1946 Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre/Atletica Valsesia Asta Claudio STECCHI* G.A. Fiamme Gialle Lungo Filippo RANDAZZO G.A. Fiamme Gialle Triplo Fabrizio SCHEMBRI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil./Atl. Firenze Marathon S.S. Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Martello Marco LINGUA Asd Marco Lingua 4ever Giavellotto Mauro FRARESSO G.A. Fiamme Gialle 4×100 Luca Antonio CASSANO Atl. Firenze Marathon S.S. Federico CATTANEO C.S. Aeronautica Mil./Atl. Riccardi Milano 1946 Antonio INFANTINO Athletic Club 96 Alperia Davide MANENTI C.S. Aeronautica Militare 4×400 Daniele CORSA G.S. Fiamme Oro Padova/Folgore Brindisi Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atletica/C.U.S. Parma Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle Riserva Osama ZOGHLAMI C.S. Aeronautica Militare/C.U.S. Palermo

DONNE/Women (27)