Prima gara stagionale all’aperto per Elena Vallortigara. La primatista italiana di salto in alto (2.02 lo scorso anno) è scesa in pedana al campo scuola Renzo Corsi di Siena dove si allena abitualmente, impegnata nel tradizionale Meeting della Liberazione. La 27enne ha superato 1.90 al terzo tentativo e poi ha commesso tre nulli a quota 1.92, traendo comunque indicazioni positive in vista del primo appuntamento internazionale dell’anno (il 3 maggio a Doha, prima tappa della Diamond League nello Stadio che ospiterà i Mondiali). L’allieva di Stefano Giardi aveva incominciato superando agevolmente 1.64, 1.74, 1.80 e 1.84 poi aveva commesso un errore a 1.88 prima del buon balzo a 1.90. Da annotare la prova positiva della giovane Idea Pieroni capace di salire a 1.80 (personale migliorato di un centimetro). Queste le dichiarazioni rilasciate da Elena Vallortigara tramite la Fidal:

" Mi sono concentrata molto sugli aspetti tecnici al di là delle misura. 1,90 è stato un moto d’orgoglio. Con questa nuova rincorsa di dieci appoggi, ritmicamente un po’ diversa, i 5 passi finali e in particolare gli ultimi 3 devono essere più attivi. Tutti aspetti su cui abbiamo lavorato in modo settoriale e meno a livello globale: la gara di oggi, quindi, mi serviva per fare sintesi. Era un test per capire come sarei riuscita a tenere insieme tutto. E ci ha detto che stiamo andando nella direzione giusta. L’1,92 ci poteva anche stare ma ero stanca, soprattutto a livello nervoso. Arrivo da un periodo di carico importante ed è normale che fisicamente non sia fresca. Ad ogni modo, mi sto sentendo bene con la nuova rincorsa, devo registrarla ancora meglio perché diventi sempre più automatica. Non mi aspettavo nulla in quanto a misure e se sono entrata a quote basse era per tenermi calda, immaginando una gara su tempi abbastanza lunghi. Vedremo cosa accadrà il 3 maggio a Doha in un contesto diverso, molto più competitivo e con tempi più brevi. L’anno scorso il mio coach Stefano Giardi, prima dell’1,94 di esordio a Siena, mi aveva scritto su un foglio ‘si richiede prestazione superiore a 1,90’. Oggi mi ha scritto soltanto ‘vai e sorridi’. E così è stato "