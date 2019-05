Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Diamond League a Shanghai, in programma sabato 18 maggio. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto a dare forfait all’appuntamento in Cina e anche alla successiva gara di Nanchino del 21 maggio per una leggera contusione al piede destro avvenuta nell’ultimo allenamento. L’atleta della Fiamme Gialle ha preferito così posticipare il debutto nelle gare all’aperto per poter riprendersi completamente dall’infortunio e non rischiare danni maggiori. Il 26enne azzurro sarà quindi in gara il 6 giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Un problema che non preoccupa Tamberi, che ha così dichiarato: “Non sono minimamente preoccupato. La decisione di non gareggiare è stata presa perché il rischio è l’ultima cosa che vogliamo prenderci, ora che sono in una condizione ottimale. Mi dispiace soltanto di dover aspettare ancora un pochino per vedere di che cosa sia capace”.

