Grande risultato di Leonardo Fabbri che ha realizzato il record italiano di getto del peso indoor, abbattendo un muro che durava da addirittura 33 anni!

Il 22enne ha scagliato il suo attrezzo ad addirittura 21.59 metri in quel di Stoccolma (Svezia) e ha così migliorato di cinque centimetri il precedente primato che apparteneva ad Alessandro Andrei, datato addirittura 28 febbraio 1987.

L’azzurro si è letteralmente scatenato in questa stagione al coperto, si era già spinto a 21.11 metri a Ostrava settimana scorsa dopo un super 21.32 all’aperto in Sudafrica e oggi è arrivata la consacrazione. Peccato che i Mondiali Indoor siano stati cancellati a causa del coronavirus.

Il colosso toscano, due metri per 136 kg e allenato da Paolo Dal Soglio, ha piazzato la misura al secondo tentativo e successivamente ha stampato anche un altro eccellente 21.09 e ha vinto agevolmente la gara. Questo stato di forma e questa progressione fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, considerando anche che agli ultimi Mondiali aveva sfiorato la qualificazione alla finale.