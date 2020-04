Atletica: morto Mario Pavan, 25enne quattrocentista e volontario in Africa

Terzo ai campionati assoluti nella 4x400 del 2016, aveva fondato Africa Athletics per aiutare i popoli e formare allenatori. Non è ancora chiaro se la sua scomparsa sia dovura al COVID-19.

Lutto per l’atletica italiana che piange la scomparsa, a soli 25 anni, di Mario Pavan, quattrocentista della Cento Torri Pavia. Sulle ragioni della sua comparsa la famiglia non ha rilasciato dettagli; da chiarire dunque se fossero effettivamente legate al Covid-19.

La Federazione italiana atletica leggera (Fidal) ha contribuito con un annuncio sul proprio sito. Nato il 2 aprile 1995, era originario di Belgioioso (Pavia) e per la Cento Torri aveva gareggiato fino alla stagione 2018. La sua annata migliore era stata il 2016, quando aveva centrato i primati personali da 47”89 sui 400, da 21”84 sui 200 e da 11”04 sui 100 e, soprattutto, il terzo posto agli Assoluti nella 4x400 in 3’09”61. Nello stesso anno Pavan aveva ottenuto la medaglia più bella, il terzo posto nei Campionati Italiani Assoluti a Rieti con la staffetta 4x400 del suo club, ottenendo piazzamenti di rilievo pure ai Campionati Italiani Juniores e Promesse (sesto nei 400 e quarto nella 4x400). Poi, qualche problema di salute, una pausa, e le corse fino alla fine della scorsa stagione.

Oltre a essere un atleta, Pavan era anche il vicepresidente di Africa Athletics, l’associazione che aveva contribuito a fondare, con lo scopo di portare l’atletica nei paesi africani in cui questo sport è ancora poco diffuso.

Grazie alle donazioni, insieme al cofondatore Enrico Tirel e al socio Luigi Vescovi, Pavan ha portato nei paesi più poveri dell’Africa materiale tecnico, ma ha anche assicurato pasti caldi e offerto borse di studio ai più meritevoli nello studio e nello sport. Il progetto non è però solo assistenziale, ma si preoccupa di formare anche allenatori, in modo che possano portare avanti la pratica dell’atletica leggera autonomamente. Laureato in ingegneria a Pavia, si era trasferito un anno fa a Cranfield, in Inghilterra, per continuare gli studi.

