In una nota pubblicata sul proprio sito, World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera, ha annunciato il rinvio dei Mondiali del 2021 previsti negli Stati Uniti, in Oregon, dal 6 al 15 agosto, in virtù delle nuova date stabilite per le Olimpiadi di Tokyo, dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

Questa la nota di World Athletics:

" Sosteniamo le nuove date del 2021 per le Olimpiadi di Tokyo 2020 annunciate oggi dagli organizzatori giapponesi e dal CIO. Questo offre ai nostri atleti il tempo di cui hanno bisogno per tornare agli allenamenti ed alle competizioni. Tutti devono essere flessibili e scendere a compromessi e, a tal fine, stiamo lavorando con gli organizzatori dei Campionati Mondiali di atletica leggera in Oregon a nuove date nel 2022. Stiamo inoltre discutendo con la Federazione dei Giochi del Commonwealth e con i Campionati Europei. Vorremmo ringraziare il Comitato Organizzatore di Oregon 2021, i loro stakeholder e i nostri partner per la collaborazione e la volontà di esplorare tutte le opzioni "

